KOÇ:

İsteklerinizin net olması gerekmekte bu yüzden aniden fevri karar almaktansa düşünmeyi de hesaba katarak hareket etmelisiniz. Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişilerin ortak özellikleri; güzel konuşmaları ve dış görünüşlerinde belli bir düzen içinde olmaları olacaktır. Çevrenizi sınayacağınız bir gün. Zorluklar yaşıyorsan gelirini artıracağın işlere yönelebilirsin. Kendi işini yapıyorsan, yeni anlaşmalar imzalayabilirsin.