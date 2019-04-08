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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 09:42

– 8 Nisan 2019 Pazartesi

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 8 Nisan Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Enerjiniz çok yüksek olduğu için elde edemeyeceğiniz bir şey yok. Yaşam gücünüzü başkaları ile de paylaşın, hayır işleri bugünlerde size çok iyi gelecek. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Çevresel faktörler sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken, elde edeceğiniz bu gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. Çevren genişlerken; yeni insanlar, farklı bağlantılar hayatına girebilir. Maddi sıkıntıları geride bırakmak isteyebilirsin.

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