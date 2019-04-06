KOÇ

Yeni Ay etkileri sizler için yeni başlayacak. Hayatınıza yenilikleri davet etmeyi başarabileceksiniz. Bugünlerde iddacı ve sert tutumdan kaçının. İş hayatındaki değişiklikler temponu düşürmeyecek. Çalışma disiplininle birçok konuda başarıyı yakalayacaksın.

Bugün Ay, burcunuzda ilerliyor Bugün ve partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Sevdiğiniz kişi ile aranızda maddi konuların gündeme gelmesi aklınızı kurcalayabilir. Karşılıklı isteklerin söz konusu olduğu bu günde, kırıcı davranmaktan sakınmalısınız.