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  • 06.04.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 09:30

Günlük – 6 Nisan 2019 Cumartesi

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? Boğa burçları kalıcı mutluluğun temellerini bugün atabilir. Başak burçları ise gizli korkularını yenmeli. Günün sürprizini ise Akrep burçları yaşayabilir. İşte 6 Nisan Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Yeni Ay etkileri sizler için yeni başlayacak. Hayatınıza yenilikleri davet etmeyi başarabileceksiniz. Bugünlerde iddacı ve sert tutumdan kaçının. İş hayatındaki değişiklikler temponu düşürmeyecek. Çalışma disiplininle birçok konuda başarıyı yakalayacaksın.

Bugün Ay, burcunuzda ilerliyor Bugün ve partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Sevdiğiniz kişi ile aranızda maddi konuların gündeme gelmesi aklınızı kurcalayabilir. Karşılıklı isteklerin söz konusu olduğu bu günde, kırıcı davranmaktan sakınmalısınız.

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