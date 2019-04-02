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  • 02.04.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 10:16

– 2 Nisan 2019 Salı

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? Boğa burçları yeme düzenini değiştirmeli. Başak burçları için ise beklenmedik bir yolculuk durumu ortaya çıkabilir. Teraziler dikkat! bugün duygusal yönünüz ağır basacak. İşte 2 Nisan Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Yeni çevrelere girerken fikirlerinizde diretmemenizde fayda var. Arkadaş canlısı yönünüz çok kuvvetli, o yönünüzle ön plana çıkmaya çalışın. Her ne kadar kendi sorunlarını kendin halletsen de, işin içinden çıkamadığında paylaşmanın önemli olduğunu anlayacaksın.

Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz. Fakat uzun vadeli sözler vermemelisiniz.

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