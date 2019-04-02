KOÇ

Yeni çevrelere girerken fikirlerinizde diretmemenizde fayda var. Arkadaş canlısı yönünüz çok kuvvetli, o yönünüzle ön plana çıkmaya çalışın. Her ne kadar kendi sorunlarını kendin halletsen de, işin içinden çıkamadığında paylaşmanın önemli olduğunu anlayacaksın.

Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz. Fakat uzun vadeli sözler vermemelisiniz.