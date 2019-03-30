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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 09:36

– 31Mart 2019 Pazar

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 31 Mart Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Koç

Sabah saatlerinde motivasyonunuzu arttıracak haberler alabilirsiniz. Bunun yanında sizler de sevdiklerinizin desteği ve motivesi olabilirsiniz. Uzun vadeli işler için uygun bir zemin düşünüyorsanız, ihtiyacınız olan konunun özelliğini tam olarak araştırmalısınız. Bugün Ay'ın konumu, size detaylar ve gerekli alt yapı için, bazı ip uçları sunacaktır. Hırslı hedefleriniz ve ısrarcı tavırlarınızla başaramayacağınız iş yok. Derin fakat pratik düşüneceğiniz bir gün içindesiniz.

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