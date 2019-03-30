Koç

Sabah saatlerinde motivasyonunuzu arttıracak haberler alabilirsiniz. Bunun yanında sizler de sevdiklerinizin desteği ve motivesi olabilirsiniz. Uzun vadeli işler için uygun bir zemin düşünüyorsanız, ihtiyacınız olan konunun özelliğini tam olarak araştırmalısınız. Bugün Ay'ın konumu, size detaylar ve gerekli alt yapı için, bazı ip uçları sunacaktır. Hırslı hedefleriniz ve ısrarcı tavırlarınızla başaramayacağınız iş yok. Derin fakat pratik düşüneceğiniz bir gün içindesiniz.