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  • 23.03.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 09:37

– 23 Mart 2019 Cumartesi

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Oğlak ı dikkat! Sıkıcı bir gün sizi bekliyor. Terazi burçları iş arkadaşlarıyla bir takım sıkıntılar yaşayabilir. Boğa burçlarının aklını geçmişten gelen birileri karıştırabilir. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

İş yerinizde yapıcı, dengeleyici unsur ünvanını bir süredir sağladığınız için her konuda size yönelim olabilir, rahatsız edici bir liderlik olabilir. İnsanlara kibar davranmaya çalışıyorsun ama fayda etmiyor! Arkandan konuşanlar artık sana açıkça meydan okuyacaklar. Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve tepkisel davranışlarınız karşısında çaresiz kalıyorlar. Dikkatli olmalı ve enerjini yansıtabileceğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmalısınız.

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