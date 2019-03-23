KOÇ
İş yerinizde yapıcı, dengeleyici unsur ünvanını bir süredir sağladığınız için her konuda size yönelim olabilir, rahatsız edici bir liderlik olabilir. İnsanlara kibar davranmaya çalışıyorsun ama fayda etmiyor! Arkandan konuşanlar artık sana açıkça meydan okuyacaklar. Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve tepkisel davranışlarınız karşısında çaresiz kalıyorlar. Dikkatli olmalı ve enerjini yansıtabileceğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmalısınız.
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