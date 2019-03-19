KOÇ:

Anlaşmalara girmeden önce iki kere düşünmeniz gerek. Sezgilerinize de kulak vermeniz çok önemli. Bir işin size gerçekten iyi geleceğine eminseniz o işi yapın. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, çevrenizi istemeden yargılayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler devam ediyor.. Önünüze sunulan seçenekleri doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız. Değişik alanlarda tercihlerinizi kullanabilirsiniz. Ay'ın konumu, yaratıcılığını belirginleştirecek çalışmalar içinde olmana ve toplumsal başarını ön plana çıkarmana neden olacak.