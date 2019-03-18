KOÇ:

Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olurken sorumluluklarınızı da bırakmamalısınız. Eleştriye biraz daha açık olmanız vizyonunuzu genişletecektir. Başarınızın gölgelenmesini istemiyorsanız ortaklıklar ve iş konusunda dengelerinizi korumaya çalışmalısınız. Yatırımcı bir kafa yapısıyla maddesel kazançları sorguladığınız bir gün. Satın alma duygunuzun yoğun olması nedeniyle harcamalarınız bütçenizi aşabilir. Partnerinizin bu konuda size destek vermesini bekleyebilirsiniz. Sabırlı ve kararlı bir güne uyandın. Bugün seni kimsenin yıkmasına izin vermiyorsun. Tavrını herkese gösteriyorsun.