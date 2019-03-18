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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 09:19

– 18 Mart 2019 Pazartesi

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 18 Mart Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olurken sorumluluklarınızı da bırakmamalısınız. Eleştriye biraz daha açık olmanız vizyonunuzu genişletecektir. Başarınızın gölgelenmesini istemiyorsanız ortaklıklar ve iş konusunda dengelerinizi korumaya çalışmalısınız. Yatırımcı bir kafa yapısıyla maddesel kazançları sorguladığınız bir gün. Satın alma duygunuzun yoğun olması nedeniyle harcamalarınız bütçenizi aşabilir. Partnerinizin bu konuda size destek vermesini bekleyebilirsiniz. Sabırlı ve kararlı bir güne uyandın. Bugün seni kimsenin yıkmasına izin vermiyorsun. Tavrını herkese gösteriyorsun.

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