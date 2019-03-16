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  • Son Güncelleme: 16.03.2019 09:26

Günlük – 16 Mart 2019 Cumartesi

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 16 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Ay kabına sığamayan bir etkideyken, ailende bazı kişilerle sürtüşmeler yaşayabilir, kendini kanıtlamakta zorlanabilirsin. Aşk alanında yapacağınız atılımlar konusunda şansız ya da şanslı olmak elinizde. Sizinle partnerlik ilişkisi içerisinde olan kişiler tepkilerinize yanıt verecekler. Ay sizi, yoğun duygularla sallarken, kendinizi denetleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Keskin hislerinizden ödün vermekten çekiniyorsunuz. Her zaman paylaşıma önem veren siz, bugünü içinize kapanarak yaşamak istiyorsunuz. Enerjinizi bastırmak yerine çeşitli sosyal aktivitelere katılabilir ve kendinizi regüle edebilirsiniz.

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