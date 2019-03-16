KOÇ

Ay kabına sığamayan bir etkideyken, ailende bazı kişilerle sürtüşmeler yaşayabilir, kendini kanıtlamakta zorlanabilirsin. Aşk alanında yapacağınız atılımlar konusunda şansız ya da şanslı olmak elinizde. Sizinle partnerlik ilişkisi içerisinde olan kişiler tepkilerinize yanıt verecekler. Ay sizi, yoğun duygularla sallarken, kendinizi denetleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Keskin hislerinizden ödün vermekten çekiniyorsunuz. Her zaman paylaşıma önem veren siz, bugünü içinize kapanarak yaşamak istiyorsunuz. Enerjinizi bastırmak yerine çeşitli sosyal aktivitelere katılabilir ve kendinizi regüle edebilirsiniz.