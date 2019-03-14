KOÇ

Çabuk paniğe kapılabiliyorsunuz. Sakin olmak için çaba sarf etmelisiniz. Ateş elementinin etkisi ile hızlı giderken bir şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Düşünceleriniz paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak. Mars maddi konularda destek veriyor. Kendini iyi hissettiğin bir gün. Seni ilgilendiren konulardan uzak durmak istemeyebilir, hukuki süreçle ilgili haber alabilirsin.