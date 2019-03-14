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  • Son Güncelleme: 14.03.2019 09:14

– 14 Mart 2019 Perşembe

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 14 Mart Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Çabuk paniğe kapılabiliyorsunuz. Sakin olmak için çaba sarf etmelisiniz. Ateş elementinin etkisi ile hızlı giderken bir şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Düşünceleriniz paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak. Mars maddi konularda destek veriyor. Kendini iyi hissettiğin bir gün. Seni ilgilendiren konulardan uzak durmak istemeyebilir, hukuki süreçle ilgili haber alabilirsin.

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