Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 11.03.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 09:35

– 11 Mart 2019 Pazartesi

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 11 Mart Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

İş birliği ve toplu çalışmalar hususunda uygun bir gündesiniz. Başkaları ile kontakta kalmak, onları daha anlayışlı karşılamak bugününüzün genel konusu. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz artıyor. Bugün Ay, para evinizi olumlu etkiliyor ve kazançlar konusunda güçlü destekler alacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Kendini daha iyi hissetmek için bugün bütün yaratıcılığını kullanacaksın. Akşam saatlerinde ise huzur arayacaksın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 11 Mart 2019 Pazartesi
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar