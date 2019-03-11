KOÇ

İş birliği ve toplu çalışmalar hususunda uygun bir gündesiniz. Başkaları ile kontakta kalmak, onları daha anlayışlı karşılamak bugününüzün genel konusu. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz artıyor. Bugün Ay, para evinizi olumlu etkiliyor ve kazançlar konusunda güçlü destekler alacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Kendini daha iyi hissetmek için bugün bütün yaratıcılığını kullanacaksın. Akşam saatlerinde ise huzur arayacaksın.