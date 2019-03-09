KOÇ
İki hafta içerisinde alacağınız olumlu yorumlar sizi daha da şevke getirecek. Yapabilirliklerinizi görüp başkalarına da yardım edebilirsiniz. Bugün, yoğun duygular içindeyken bile pratik yönünü ön plana çıkararak, isteklerini arka plana atmayı başarabileceksin. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmakta. Zincirleme olaylardan siz de payınızı alacaksınız.
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