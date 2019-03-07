Günlük burç yorumları – 7 Mart 2019 Perşembe

KOÇ:

Olumlu bakış açısı geliştirdikçe insanlarla iletişiminizin de değiştiğini görüyorsunuz. Diyaloglar ile gerçekleşen bir işiniz varsa bugün başarılı bir sonuç alacaksınız. Ay'ın konumu bilinçaltınızı etkilemeye devam ediyor. Huzursuz bir tutum sergileyerek, çevrenizdekilerin hakkınızdaki fikirlerini öğrenmeniz mümkün değil. Gelişigüzel olayların sizi tatmin etmeyeceğini bildiğiniz için, seçicilik konusuna özen gösteriyorsunuz. Bugün fiziksel potansiyeli ortaya koyuyorsun. Yapıcı olman, ilişkilerde olumlu geri dönüşler almana yardımcı olacaktır.