KOÇ

Geçmişte hala bırakamadığınız problemlerle yüzleşmenin son evresine geldiniz. Bugünden itibaren hayat sizi yeni olana adapte etmek için hazırlayacak. Bugün su burcunda gerçekleşecek yeni ay, değişimin sinyallerini verecek. Kendini güvence altına almayı başarabilirsin. Güçlü kararlar verebileceğiniz bir gününüzdesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. Bugün, iş yaşamınızda aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli. Çevrenize kızdığınız anda, duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz.