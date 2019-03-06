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  • 06.03.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 09:28

Günlük – 6 Mart 2019 Çarşamba

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Mart Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Geçmişte hala bırakamadığınız problemlerle yüzleşmenin son evresine geldiniz. Bugünden itibaren hayat sizi yeni olana adapte etmek için hazırlayacak. Bugün su burcunda gerçekleşecek yeni ay, değişimin sinyallerini verecek. Kendini güvence altına almayı başarabilirsin. Güçlü kararlar verebileceğiniz bir gününüzdesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. Bugün, iş yaşamınızda aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli. Çevrenize kızdığınız anda, duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz.

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