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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 09:50

yorumları – 5 Mart 2019 Salı

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Mart Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Hayatınızı yeniden düzenlemekle alakalı alacağınız kararlar sizi başarıya götürecek. Radikal kararlar almak, iş kurmak gibi planlar için şartlar çok uygun. Bugün işler biraz karışmaya başlıyor. Gezegenlerin seyri, ufacık meseleleri bile kafanda büyütmene neden olabilir. Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamalar geçirmeniz mümkün. Olayları görecelilik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını minuma indirebiliyorsunuz. Kazançlarınızla ilgili detaylar kafanızı karıştırabilir.

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