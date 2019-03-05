KOÇ

Hayatınızı yeniden düzenlemekle alakalı alacağınız kararlar sizi başarıya götürecek. Radikal kararlar almak, iş kurmak gibi planlar için şartlar çok uygun. Bugün işler biraz karışmaya başlıyor. Gezegenlerin seyri, ufacık meseleleri bile kafanda büyütmene neden olabilir. Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamalar geçirmeniz mümkün. Olayları görecelilik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını minuma indirebiliyorsunuz. Kazançlarınızla ilgili detaylar kafanızı karıştırabilir.