KOÇ

Koç'lar bugünlerde Merkür metrosunun aldatıcılığını derinden hissedebilirler. Eski sevgili veya eşten gelen samimi olmayan geri dönüşler gerçekleşebilir. Karşı cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Ay'ın bulunduğu konum, öğle saatlerinden sonra, kişisel düşüncelerinizi derinleştireceğinizi gösteriyor.