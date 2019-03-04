Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 04.03.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 10:34

– 4 Mart 2019 Pazartesi

Takvim'den Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 4 Mart Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Koç'lar bugünlerde Merkür metrosunun aldatıcılığını derinden hissedebilirler. Eski sevgili veya eşten gelen samimi olmayan geri dönüşler gerçekleşebilir. Karşı cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Ay'ın bulunduğu konum, öğle saatlerinden sonra, kişisel düşüncelerinizi derinleştireceğinizi gösteriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 4 Mart 2019 Pazartesi
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar