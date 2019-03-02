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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 09:30

– 2 Mart 2019 Cumartesi

Takvim'den Binnur Sormageç ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Hafta sonunda ı neler bekliyor? İşte 2 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Aşk hayatınızda partnerinize karşı aşırı tedbirlilisiniz. Kendisi yer yer bu güvensizlik halinden rahatsız olabilir. Disiplini elden bırakmak istemeyeceksin. Hırslarına yenilmek istemiyorsan atacağın adımları iyi hesaplaman gerekebilir.

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