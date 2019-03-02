KOÇ
Aşk hayatınızda partnerinize karşı aşırı tedbirlilisiniz. Kendisi yer yer bu güvensizlik halinden rahatsız olabilir. Disiplini elden bırakmak istemeyeceksin. Hırslarına yenilmek istemiyorsan atacağın adımları iyi hesaplaman gerekebilir.
KOÇ
Aşk hayatınızda partnerinize karşı aşırı tedbirlilisiniz. Kendisi yer yer bu güvensizlik halinden rahatsız olabilir. Disiplini elden bırakmak istemeyeceksin. Hırslarına yenilmek istemiyorsan atacağın adımları iyi hesaplaman gerekebilir.
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