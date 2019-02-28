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  • Son Güncelleme: 28.02.2019 09:32

yorumları – 28 Şubat 2019 Perşembe

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 28 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Iş konularında oldukça şanslı bir süreç karşılıyor sizi. Başkalarının fikirleri ile de desteklenmeye açık olmalısınız. İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz. Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Etkiniz yüksek ve duygusal konuşmalar sergileyeceğiniz bir gün. Bugün, güne hakim olan duygusal atmosferden sıyrılıp risk almaya, yenilikçi nitelik taşıyan olaylara dahil olmaya hazırsın.

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