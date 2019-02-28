KOÇ:

Iş konularında oldukça şanslı bir süreç karşılıyor sizi. Başkalarının fikirleri ile de desteklenmeye açık olmalısınız. İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz. Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Etkiniz yüksek ve duygusal konuşmalar sergileyeceğiniz bir gün. Bugün, güne hakim olan duygusal atmosferden sıyrılıp risk almaya, yenilikçi nitelik taşıyan olaylara dahil olmaya hazırsın.