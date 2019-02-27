KOÇ:

Geçmişinizi değiştiremezsiniz ama geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını suçlamamalısınız. Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, istemediğiniz kaoslara düşebilirsiniz.