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  • Son Güncelleme: 27.02.2019 09:12

yorumları – 27 Şubat 2019 Çarşamba

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 27 Şubat Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Geçmişinizi değiştiremezsiniz ama geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını suçlamamalısınız. Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, istemediğiniz kaoslara düşebilirsiniz.

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