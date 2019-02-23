KOÇ

Kurallara bağlı tarafınız bugünlerde göze çarpıyor. Hayatınızı en doğru şekilde yönlendirebilecek mantığınız mevcut. Sence de artık kararlı olmanın vakti gelmedi mi? Karamsar olmanın hiçbir şeye faydasının olmadığını kendine hatırlatmalısın.