KOÇ
Kurallara bağlı tarafınız bugünlerde göze çarpıyor. Hayatınızı en doğru şekilde yönlendirebilecek mantığınız mevcut. Sence de artık kararlı olmanın vakti gelmedi mi? Karamsar olmanın hiçbir şeye faydasının olmadığını kendine hatırlatmalısın.
KOÇ
Kurallara bağlı tarafınız bugünlerde göze çarpıyor. Hayatınızı en doğru şekilde yönlendirebilecek mantığınız mevcut. Sence de artık kararlı olmanın vakti gelmedi mi? Karamsar olmanın hiçbir şeye faydasının olmadığını kendine hatırlatmalısın.
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