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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 09:39

yorumları – 22 Şubat 2019 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 22 Şubat Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Sinirlenmeniz diğer burçlardan daha sert tepkiye neden olduğu için mümkün olduğunca stres düzeyinizi stabil tutmalısınız. Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşıt Ay düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Yeni başlayan ilişkiler konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Bugün pozitif bir tutum takınman, haftayı güzel kapatmanda etkili olacak. İnsanlar sana danışmak için kapını çalabilir.

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