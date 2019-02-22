KOÇ:

Sinirlenmeniz diğer burçlardan daha sert tepkiye neden olduğu için mümkün olduğunca stres düzeyinizi stabil tutmalısınız. Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşıt Ay düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Yeni başlayan ilişkiler konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Bugün pozitif bir tutum takınman, haftayı güzel kapatmanda etkili olacak. İnsanlar sana danışmak için kapını çalabilir.