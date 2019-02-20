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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 09:24

– 20 Şubat 2019 Çarşamba

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 20 Şubat Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Sezgilerinize göre hareket ediyorsunuz. Borçlarınızı ödemek konusunda zamanlamaya uymanız enerjinizi temizler. Verimli çalışabilmeniz için, çevrenizdeki kişilerin size saygınlıklarını kabul ettirmeleri gerekiyor. Bugün çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz artarken, aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Çalışan bir Koç burcuysan, işleri akışına bırakabilirsin. Kendi işini yapıyorsan, ödemelerde aksaklıklar yaşayabilirsin.

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