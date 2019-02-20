KOÇ:
Sezgilerinize göre hareket ediyorsunuz. Borçlarınızı ödemek konusunda zamanlamaya uymanız enerjinizi temizler. Verimli çalışabilmeniz için, çevrenizdeki kişilerin size saygınlıklarını kabul ettirmeleri gerekiyor. Bugün çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz artarken, aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Çalışan bir Koç burcuysan, işleri akışına bırakabilirsin. Kendi işini yapıyorsan, ödemelerde aksaklıklar yaşayabilirsin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.