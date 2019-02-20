KOÇ:

Sezgilerinize göre hareket ediyorsunuz. Borçlarınızı ödemek konusunda zamanlamaya uymanız enerjinizi temizler. Verimli çalışabilmeniz için, çevrenizdeki kişilerin size saygınlıklarını kabul ettirmeleri gerekiyor. Bugün çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz artarken, aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Çalışan bir Koç burcuysan, işleri akışına bırakabilirsin. Kendi işini yapıyorsan, ödemelerde aksaklıklar yaşayabilirsin.