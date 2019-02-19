KOÇ:

Bir süredir etrafınızda yükselen sesler yavaş yavaş duruluyor. Bugünlerde eşyalarınızı kaybetme riskine karşı dikkatli olun. İnatçı ve idealist davranışlar içinde olmanız, bazı kişilerin dikkatini çekecektir. Özgür hareket etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.. Ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz. İstediğiniz haberlerde bazı aksamalar söz konusu olacaktır. Güneş, burç değiştiriyor ve toprak burcunda dolunay gerçekleşiyor. İşlerin için istediğin formu yakalayabilirsin.