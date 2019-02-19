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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 09:20

– 19 Şubat 2019 Salı

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 19 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Bir süredir etrafınızda yükselen sesler yavaş yavaş duruluyor. Bugünlerde eşyalarınızı kaybetme riskine karşı dikkatli olun. İnatçı ve idealist davranışlar içinde olmanız, bazı kişilerin dikkatini çekecektir. Özgür hareket etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.. Ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz. İstediğiniz haberlerde bazı aksamalar söz konusu olacaktır. Güneş, burç değiştiriyor ve toprak burcunda dolunay gerçekleşiyor. İşlerin için istediğin formu yakalayabilirsin.

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