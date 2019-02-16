KOÇ
Hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. İstikrarlı bir tutumunuz olması için kendinize küçük hedefler koyun. Ay, bugün duygusal bir burçta hareket ediyor. Kendini gergin hissedebilirsin. Arkadaşlarınla ilişkini askıya alabilirsin.
KOÇ
Hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. İstikrarlı bir tutumunuz olması için kendinize küçük hedefler koyun. Ay, bugün duygusal bir burçta hareket ediyor. Kendini gergin hissedebilirsin. Arkadaşlarınla ilişkini askıya alabilirsin.
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