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  • Son Güncelleme: 16.02.2019 09:59

–16 Şubat 2019 Cumartesi

Takvim'den Binnur Sormageç ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 16 Şubat Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. İstikrarlı bir tutumunuz olması için kendinize küçük hedefler koyun. Ay, bugün duygusal bir burçta hareket ediyor. Kendini gergin hissedebilirsin. Arkadaşlarınla ilişkini askıya alabilirsin.

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