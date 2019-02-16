KOÇ

Hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. İstikrarlı bir tutumunuz olması için kendinize küçük hedefler koyun. Ay, bugün duygusal bir burçta hareket ediyor. Kendini gergin hissedebilirsin. Arkadaşlarınla ilişkini askıya alabilirsin.