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  • Son Güncelleme: 14.02.2019 09:59

yorumları – 14 Şubat 2019 Perşembe

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 14 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Aşk hayatınızla ilgili açılımları yapacak cesaretiniz var ancak bereket konularında bazı darlıklar çekebilirsiniz. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi arttırabilirsiniz. Bugün, akşam saatlerinde dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Kariyer yaşamın adına mücadeleye girmeye ve risk almaya hazır mısın? Bugün hedeflerin için harekete geçebilirsin.

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