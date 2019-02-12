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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 09:35

yorumları – 12 Şubat 2019 Salı

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 12 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Başkalarının mutlulukları bile sizinmiş gibi seviniyorsunuz. Ihtiyacınız olmayan düşünce kalıplarını bırakmalısınız. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla, ortaya çıkacağı bir gün. Görüşeceğiniz kişilere kendi görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve duygusal bağlarınızı güçlü tutacaksınız. Ayrıca ün bir çok organizasyonun arkasında olacaksınız. Bugün, fikirlerini keskin bir dille anlatmak yerine yapıcı davranman, sorunların üstesinden gelmeni kolaylaştıracak.

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