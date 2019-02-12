KOÇ:

Başkalarının mutlulukları bile sizinmiş gibi seviniyorsunuz. Ihtiyacınız olmayan düşünce kalıplarını bırakmalısınız. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla, ortaya çıkacağı bir gün. Görüşeceğiniz kişilere kendi görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve duygusal bağlarınızı güçlü tutacaksınız. Ayrıca ün bir çok organizasyonun arkasında olacaksınız. Bugün, fikirlerini keskin bir dille anlatmak yerine yapıcı davranman, sorunların üstesinden gelmeni kolaylaştıracak.