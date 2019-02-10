Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 10.02.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 09:57

yorumları – 10 Şubat 2019 Pazar

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 10 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Bugünlerde özgüveniniz artacak. Kendinize sevginizi narsistlik boyutuna getirmemenizde büyük fayda var. Bugün, duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, Ay'ın konumu kararlarınızda istemediğiniz değişimlere neden olabilir. Yakınacağınız konuların ortaya çıkmaması için bazı önlemlerinizi şimdiden almalısınız. Gezegenlerin seyri, sosyal çevren, çocukların ve ailenle zorluklar yaşamana ya da anlaşmazlıklara neden olabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 10 Şubat 2019 Pazar
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar