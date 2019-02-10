KOÇ:

Bugünlerde özgüveniniz artacak. Kendinize sevginizi narsistlik boyutuna getirmemenizde büyük fayda var. Bugün, duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, Ay'ın konumu kararlarınızda istemediğiniz değişimlere neden olabilir. Yakınacağınız konuların ortaya çıkmaması için bazı önlemlerinizi şimdiden almalısınız. Gezegenlerin seyri, sosyal çevren, çocukların ve ailenle zorluklar yaşamana ya da anlaşmazlıklara neden olabilir.