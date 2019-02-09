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  • Son Güncelleme: 09.02.2019 10:11

yorumları – 9 Şubat 2019 Cumartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 9 Şubat Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Arkadaş ve aile çevrenizde verdiğiniz emeklerin taktir edilmemesi, özverilerinizin karşılığını alamamanız moralinizi bozabilir. Bugün seni mutlu edecek haberler alabilirsin. Çevrendeki insanların bunu gölgelemesine izin vermemelisin.

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