KOÇ
Arkadaş ve aile çevrenizde verdiğiniz emeklerin taktir edilmemesi, özverilerinizin karşılığını alamamanız moralinizi bozabilir. Bugün seni mutlu edecek haberler alabilirsin. Çevrendeki insanların bunu gölgelemesine izin vermemelisin.
KOÇ
Arkadaş ve aile çevrenizde verdiğiniz emeklerin taktir edilmemesi, özverilerinizin karşılığını alamamanız moralinizi bozabilir. Bugün seni mutlu edecek haberler alabilirsin. Çevrendeki insanların bunu gölgelemesine izin vermemelisin.
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