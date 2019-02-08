KOÇ:

Bugünlerde istediğiniz fakat eyleme geçemediğiniz bazı konular hususunda hareket etmeye başlayacaksınız. Bugün, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçinize dönük davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün yaşıyorsunuz. İçsel sesinizi dinleyerek doğruları bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Bugün iş yerinde iradeli olmanın ve kararlarında tutarlı davranmanın faydasını görebilirsin. Fakat stratejik davranmalısın.