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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 09:22

yorumları – 8 Şubat 2019 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 8 Şubat Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Bugünlerde istediğiniz fakat eyleme geçemediğiniz bazı konular hususunda hareket etmeye başlayacaksınız. Bugün, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçinize dönük davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün yaşıyorsunuz. İçsel sesinizi dinleyerek doğruları bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Bugün iş yerinde iradeli olmanın ve kararlarında tutarlı davranmanın faydasını görebilirsin. Fakat stratejik davranmalısın.

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