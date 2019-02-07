Günlük burç yorumları – 7 Şubat 2019 Perşembe

KOÇ

Bugünlerde istediğiniz fakat eyleme geçemediğiniz bazı konular hususunda hareket etmeye başlayacaksınız. Ay, su burcunda. Özel hayatın mutlu gidiyor. Ancak aynı anda birçok işle uğraştığın için sevdiğin kişiyi ihmal etmemelisin.