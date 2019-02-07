Günlük burç yorumları – 7 Şubat 2019 Perşembe

KOÇ
Bugünlerde istediğiniz fakat eyleme geçemediğiniz bazı konular hususunda hareket etmeye başlayacaksınız. Ay, su burcunda. Özel hayatın mutlu gidiyor. Ancak aynı anda birçok işle uğraştığın için sevdiğin kişiyi ihmal etmemelisin.
KOÇ
Bugünlerde istediğiniz fakat eyleme geçemediğiniz bazı konular hususunda hareket etmeye başlayacaksınız. Ay, su burcunda. Özel hayatın mutlu gidiyor. Ancak aynı anda birçok işle uğraştığın için sevdiğin kişiyi ihmal etmemelisin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.