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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 09:28

Günlük burç yorumları – 7 Şubat 2019 Perşembe

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Bugünlerde istediğiniz fakat eyleme geçemediğiniz bazı konular hususunda hareket etmeye başlayacaksınız. Ay, su burcunda. Özel hayatın mutlu gidiyor. Ancak aynı anda birçok işle uğraştığın için sevdiğin kişiyi ihmal etmemelisin.

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