KOÇ: Gideceğiniz ortamlara bazı kişilerin dikkatini çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Aşk gezegeni Venüs burç değiştirdi, bir de bugün akşam saatlerinde Yeni Ay yaşanacak. Bugün arzularının peşinde koşacaksın.