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  • Son Güncelleme: 04.02.2019 09:38

yorumları – 4 Şubat 2019 Pazartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 4 Şubat Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: Gideceğiniz ortamlara bazı kişilerin dikkatini çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Aşk gezegeni Venüs burç değiştirdi, bir de bugün akşam saatlerinde Yeni Ay yaşanacak. Bugün arzularının peşinde koşacaksın.

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