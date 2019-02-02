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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 08:46

yorumları – 2 Şubat 2019 Cumartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 2 Şubat Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

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KOÇ

Bugün yıllık hedefinizin bir revizesini yapmak için uygun bir gün. İstediklerinizi ve istemediklerinizi gözden geçirin. İçindeki güç seni cesaretli kılıyor, mücadele etmeyi yorulmak olarak görmüyorsun. Kendinden emin tavırlar sergileyeceksin. İş odaklı konulara eğiliminiz artabilir. Kendinizi 30'lu yaşlarda keşfedersiniz ve kendinize yeni bir dünya yaratırsınız.

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