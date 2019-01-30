Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 30.01.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 09:28

yorumları – 30 Ocak 2019 Çarşamba

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 30 Ocak Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Yapıcı eleştrilerde bulunmanızda sakınca yok. Algılarınız son derece açık. Fikrinizi tartışma noktasına getirmekten kaçının. Ay, Yay burcunda ilerlemekte ve sizin meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Bugün neşeli ortamları tercih edeceksiniz. Pratik bir gün seni bekliyor. Ertelediğin bir tedavi, spor ya da diyet programı varsa bugün harekete geçebilirsin.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 30 Ocak 2019 Çarşamba
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar