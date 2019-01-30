KOÇ:

Yapıcı eleştrilerde bulunmanızda sakınca yok. Algılarınız son derece açık. Fikrinizi tartışma noktasına getirmekten kaçının. Ay, Yay burcunda ilerlemekte ve sizin meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Bugün neşeli ortamları tercih edeceksiniz. Pratik bir gün seni bekliyor. Ertelediğin bir tedavi, spor ya da diyet programı varsa bugün harekete geçebilirsin.