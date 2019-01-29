Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 29.01.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 10:01

yorumları – 29 Ocak 2019 Salı

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 29 Ocak Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Sevdiğiniz bir kişinin sağlık sorunu gündeme gelebilir. Ay, akşam saatlerine kadar boşlukta hareket edecek. Seni derin düşüncelere sürükleyecek gelişmelerle karşılaşabilirsin.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 29 Ocak 2019 Salı
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar