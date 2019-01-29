KOÇ:

Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Sevdiğiniz bir kişinin sağlık sorunu gündeme gelebilir. Ay, akşam saatlerine kadar boşlukta hareket edecek. Seni derin düşüncelere sürükleyecek gelişmelerle karşılaşabilirsin.