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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 09:29

yorumları – 28 Ocak 2019 Pazartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 28 Ocak Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Önünüze gerçekçi hedefler koyduğunuz taktirde onları gerçekleştirebilecek potansiyele sahipsiniz. Mars burcunuzda ilerliyor.. Kararlı ve cesur düşünceler içinde olmaya devam. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz. Bugün, kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Pratik zekanı etkin bir şekilde kullanacağın bir gün seni bekliyor. Ay'ın etkisi ile bugün cesur kararlardan korkmayacaksın.

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