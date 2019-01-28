KOÇ:

Önünüze gerçekçi hedefler koyduğunuz taktirde onları gerçekleştirebilecek potansiyele sahipsiniz. Mars burcunuzda ilerliyor.. Kararlı ve cesur düşünceler içinde olmaya devam. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz. Bugün, kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Pratik zekanı etkin bir şekilde kullanacağın bir gün seni bekliyor. Ay'ın etkisi ile bugün cesur kararlardan korkmayacaksın.