KOÇ:

Kontrolcülüğünüz o kadar şiddetli bir safhaya ulaşabilir ki bir anda yeter artık diyerek boşvermişlik dengesine getirebilirsiniz. Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yaptığınız hataları kabul edemiyorsunuz. Bugün partnerinizden yardım alabilirsiniz. Sanat ve yaratıcılık gerektiren konularda destek görebilirsin. Alacağın haberler entelektüel ruhuna iyi gelecek.