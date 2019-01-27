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yorumları – 27 Ocak 2019 Pazar

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 27 Ocak Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Kontrolcülüğünüz o kadar şiddetli bir safhaya ulaşabilir ki bir anda yeter artık diyerek boşvermişlik dengesine getirebilirsiniz. Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yaptığınız hataları kabul edemiyorsunuz. Bugün partnerinizden yardım alabilirsiniz. Sanat ve yaratıcılık gerektiren konularda destek görebilirsin. Alacağın haberler entelektüel ruhuna iyi gelecek.

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