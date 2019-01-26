KOÇ
Geçmişteki hataları düzeltmeye yönelik davranacaksınız. Bunlar geleceğinizi pozitif şekillendirecektir. Bugün planlarında ani değişimler yaşayabilirsin. O yüzden gün içerisinde kimselere randevu vermemende fayda var.
KOÇ
Geçmişteki hataları düzeltmeye yönelik davranacaksınız. Bunlar geleceğinizi pozitif şekillendirecektir. Bugün planlarında ani değişimler yaşayabilirsin. O yüzden gün içerisinde kimselere randevu vermemende fayda var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.