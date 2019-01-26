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  • Son Güncelleme: 26.01.2019 08:32

Günlük – 26 Ocak 2019 Cumartesi

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün rı neler bekliyor? İşte 26 Ocak Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Geçmişteki hataları düzeltmeye yönelik davranacaksınız. Bunlar geleceğinizi pozitif şekillendirecektir. Bugün planlarında ani değişimler yaşayabilirsin. O yüzden gün içerisinde kimselere randevu vermemende fayda var.

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