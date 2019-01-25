KOÇ:

Bugünlerde yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını bekliyorsunuz ancak kendinizi sıkıntıya sokmayın. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak. Bugün, onlarla birlikte olmak isteyeceksiniz. Bazılarınız, çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenebilirler. Ay'ın konumu, bir eğitimde sana fırsat sunacak. Değişen iletişim koşulları, bugün zorluklarla karşılaşmana neden olabilir.