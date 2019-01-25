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  • Son Güncelleme: 25.01.2019 09:21

yorumları – 25 Ocak 2019 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 25 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Bugünlerde yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını bekliyorsunuz ancak kendinizi sıkıntıya sokmayın. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak. Bugün, onlarla birlikte olmak isteyeceksiniz. Bazılarınız, çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenebilirler. Ay'ın konumu, bir eğitimde sana fırsat sunacak. Değişen iletişim koşulları, bugün zorluklarla karşılaşmana neden olabilir.

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