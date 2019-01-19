KOÇ
Onunla daha çok birlikte olmalısınız. Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin.
Başkaları için üzüldüğün bir gün daha… Her ne olursa olsun özellikle kariyerin ve geçen ay bozulan ikili ilişkilerin açısından olumlu gelişmelerin yaşandığı bir gün seni bekliyor. Moral depolamaya hazır olmalısın! Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, bazı tanıtım ve reklam kampanyalarına katılabilirsin.
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