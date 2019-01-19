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  • Son Güncelleme: 19.01.2019 08:55

yorumları – 19 Ocak 2019 Cumartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 19 Ocak Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Onunla daha çok birlikte olmalısınız. Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin.

Başkaları için üzüldüğün bir gün daha… Her ne olursa olsun özellikle kariyerin ve geçen ay bozulan ikili ilişkilerin açısından olumlu gelişmelerin yaşandığı bir gün seni bekliyor. Moral depolamaya hazır olmalısın! Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, bazı tanıtım ve reklam kampanyalarına katılabilirsin.

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