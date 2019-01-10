Günlük burç yorumları – 10 Ocak 2019 Perşembe

KOÇ:

Duygularınızı kontrol etmeniz gerekebilir. Dostlarınızdan gerekli yardımları göreceksiniz. Bugün aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Bugün, arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. Zarar gördüğünü düşündüğün konularda toparlayıcısın. 'Bana kimseden fayda yok' kafası, işleri halletmeni sağlıyor.