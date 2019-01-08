KOÇ:

Yorgun olsanız bile güzel amaçlar uğruna çalıştığınız bir gerçek. Çevrenizden aldığınız tepki sizi daha da coşturuyor. Aklınız maddesel konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli tüm doneler sahipsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda girişimci ve dürüst yaklaşımlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın. Kendine göre belirlediğin stratejiler seni her zaman bir adım öne taşıyor. Ama bazen aceleciliğin de başına iş açmıyor değil.