Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 08.01.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 09:14

yorumları – 8 Ocak 2019 Salı

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. burçları neler bekliyor? İşte 8 Ocak Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Yorgun olsanız bile güzel amaçlar uğruna çalıştığınız bir gerçek. Çevrenizden aldığınız tepki sizi daha da coşturuyor. Aklınız maddesel konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli tüm doneler sahipsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda girişimci ve dürüst yaklaşımlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın. Kendine göre belirlediğin stratejiler seni her zaman bir adım öne taşıyor. Ama bazen aceleciliğin de başına iş açmıyor değil.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 8 Ocak 2019 Salı
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar