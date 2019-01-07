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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 09:58

Günlük – 7 Aralık 2019 Pazartesi

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 7 Ocak Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Günlük burç yorumları

KOÇ: Son günlerde öylesine yoğun çalışıyorsunuz ki bazen eski günlerinizi özlediğiniz bile oluyor. Bugün duygusal konularda yaşayacağınız ikilem, sizi gün içinde heyecanlandıracaktır. Yakın dostlarınızla alış verişe çıkabilir veya bir arkadaşınıza eşlik edebilirsiniz. Kardeşlerle ilgili iletişim yoğunluğu gündemde olabilir ve küçük pürüzler canınızı sıkabilir. Son zamanlarda duygusal anlamda düşüşe geçtiniz. Ancak küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak.

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