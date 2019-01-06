KOÇ:

Duygusal enerjinizin çok güçlü olmasına rağmen, alınganlığınız yüzünden fırsat kaçırabilirsiniz. İlişkilerinizde aradığınız güvenin şartlarını birazda kendiniz yaratmanız gerekiyor. Çözümlenmesi gereken olayların, ana nedenlerini ele almanız için, önemli pozisyonlar karşınız çıkmak üzere. Değerlendirmelisiniz. Aşka kendinizi fazla kaptırmamalısınız. Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin. Haftanın son gününü yeni bir gündemle kapatıyoruz. Bugün toprak burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Güneş Tutulması önümüzdeki günlerde hırsını körüklerken yalnızca kendini düşünmene de sebep olabilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, birlikte olduğun kişi tarafından bencillikle suçlanabilirsin.