Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 04.01.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 10:59

yorumları – 4 Ocak 2019 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 4 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Son zamanlarda sevdiklerinize karşı duyduğunuz üzüntülerin sebebini anlatma ve açılma ihtiyacı duyacaksınız. Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Bugün, yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız. Birlikte olduğunuz kişilere geleneksel ve sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, onlarla fikir birliği içinde olacaksınız. Etrafında olan biten olaylara karşı hassas, detaycı yaklaşımların son günlerde seni kendi bildiğini okuyan tavrından uzaklaştırmış olabilir. Aslında düşüneceğin çok şey var ve nereden başlayacağını bilmiyor olmak işleri biraz zorlaştırıyor. Gün içerisinde belli problemlerin üstesinden gelmek daha kolay bir hâl alırken, isteklerinle şartların pekiştiği bir gün seni bekliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 4 Ocak 2019 Cuma
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar