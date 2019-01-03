KOÇ:

Çevrenizi gözden geçirmeli, birçok ismi hayatınızdan çıkarmalısınız. Dost bildiğiniz düşmanlarınız var. Bu iş hayatınızı zorlayabilir. Kişisel ve sosyal ilişkilerinizde ön planda olmaktan yanasınız. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak başarılı işler peşindesiniz. Olayların size sağlayacağı avantajlardan çok, kendi egonuzu tatmin etmeyi yeğliyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Bileklerinizin hassas olduğu bir gündesiniz. Yürürken dikkatli olun. Beklemek sana göre değil, hemen sonuca varmak istersin! Bugün en ufak bir şey seni öfkeden çıldırtmaya yetiyor. Kendini ifade etmek adına attığın her adım, hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ayrıca işte yerindeki ya da aile içerisindeki otoriter figürlere sert sözler dile getirebilirsin.