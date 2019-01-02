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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 09:44

yorumları – 2 Ocak 2019 Çarşamba

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 2 Ocak Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Sevdiğiniz kişi yanınızda rahatlıyor. Güven sağlamak sadece konuşmakla olmaz. Mükemmeli aramak vakit kaybı olacak. Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün, sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestij sizin için çok önemli ve kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Bugün gözler üzerinde. Çevrendeki kişilerin dikkatini çekebilirsin. Yani eğer hoşlandığın biri ya da sevgilin varsa bugün onun için süslenmek hiç te fena olmaz. Eğer benim gönlüm boş diyorsan bugün arkadaşlarınla eğlenceli bir programa dahil olmak için ideal bir gün. Maddi harcamaların konusunda aşırıya kaçmamanı özellikle tavsiye ederim.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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