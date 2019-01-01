KOÇ:

Ani seyahatler görünüyor hayatınızda. Bu seyahat özel yeteneklerinizi sergilemenizi sağlayacak. Derin düşünceler içindesiniz. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi gösteremediğiniz zaman, kendi içinize kapanıyorsunuz. Bugün her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, işin içine duygular girdiği zaman, partnerinizin sizi anlamasına izin vermiyor ve düşüncelerinizi gizlemeyi tercih ediyorsunuz. Mücadele gezegeni Mars, bugün burcuna geçiyor. Yeni yılın ilk günü senin için oldukça ilginç başlayacak. Enerjinin değiştiğini fark edecek, aldığın kararları uygulamak için acele edeceksin. Özellikle bugünün sana özel sürprizleri oldukça şaşırmana neden olacak. Eğer ilişkisi olmayan bir Koç burcuysan geçmiş bir ilişki bugün seni bulabilir.