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  • 01.01.2019 10:15

yorumları – 1 Ocak 2019 Salı

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 1 Ocak Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Ani seyahatler görünüyor hayatınızda. Bu seyahat özel yeteneklerinizi sergilemenizi sağlayacak. Derin düşünceler içindesiniz. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi gösteremediğiniz zaman, kendi içinize kapanıyorsunuz. Bugün her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, işin içine duygular girdiği zaman, partnerinizin sizi anlamasına izin vermiyor ve düşüncelerinizi gizlemeyi tercih ediyorsunuz. Mücadele gezegeni Mars, bugün burcuna geçiyor. Yeni yılın ilk günü senin için oldukça ilginç başlayacak. Enerjinin değiştiğini fark edecek, aldığın kararları uygulamak için acele edeceksin. Özellikle bugünün sana özel sürprizleri oldukça şaşırmana neden olacak. Eğer ilişkisi olmayan bir Koç burcuysan geçmiş bir ilişki bugün seni bulabilir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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