Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 31.12.2018 09:13
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 09:19

yorumları – 31 Aralık 2018 Pazartesi

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 31 Aralık Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi , karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Uzun vadeli çözüm bekleyen çalışmalarda sabırlı davranışlarınızla dikkat çekiyorsunuz. Yatırımcı yönlerinizi arka plandaki işlerinizle, başarılı bir şekilde koordine edeceksiniz. Kariyerinizle ilgili sorunlar yaşasanızda gün içinde alacağınız bir haber neşenizi yerine getirecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 31 Aralık 2018 Pazartesi
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar