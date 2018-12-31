KOÇ:

Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi , karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Uzun vadeli çözüm bekleyen çalışmalarda sabırlı davranışlarınızla dikkat çekiyorsunuz. Yatırımcı yönlerinizi arka plandaki işlerinizle, başarılı bir şekilde koordine edeceksiniz. Kariyerinizle ilgili sorunlar yaşasanızda gün içinde alacağınız bir haber neşenizi yerine getirecek.