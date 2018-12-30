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  • 30.12.2018 10:02

yorumları – 30 Aralık 2018 Pazar

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 30 Aralık Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Kendinizin çizerek ortaya koyduğu sistemlerinizin, disiplin prensipleri olarak yaşama uyarlanması güzel ve sizi başarılı kılıyor. Çalışma hayatınızın temposunun yüksek olduğu bir gün içindesiniz. Olayları akışına bırakmak yerine denetimi elinizde tutmak istiyor ve gün içinde başarılı çalışmalar sergiliyorsunuz. İletişim trafiğiniz çok hızlı olacak ve kararlarınızı bildirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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