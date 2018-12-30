KOÇ:
Kendinizin çizerek ortaya koyduğu sistemlerinizin, disiplin prensipleri olarak yaşama uyarlanması güzel ve sizi başarılı kılıyor. Çalışma hayatınızın temposunun yüksek olduğu bir gün içindesiniz. Olayları akışına bırakmak yerine denetimi elinizde tutmak istiyor ve gün içinde başarılı çalışmalar sergiliyorsunuz. İletişim trafiğiniz çok hızlı olacak ve kararlarınızı bildirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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