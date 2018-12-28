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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 09:34

yorumları – 2018 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Ay karşıt evinizde ilerlerken, mesleki hırslarınızın sizi yönlendirmesine izin veriyorsunuz. İş ilişkilerinizde son derece aktif bir yapınız olmasına rağmen, her an fikir değiştirmeniz yüzünden, sürekli sorunlar yaşıyorsunuz. Sevimli ve çekici tavırlarınızla, çevrenizi olumlu etkilediğiniz için, hatalarınız çabuk unutuluyor. Aşık olduğunuz kişi hakkında bu kadar araştırma yapmanız sorun yaratabilir. Biraz rahat olun.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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