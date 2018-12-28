KOÇ:

Ay karşıt evinizde ilerlerken, mesleki hırslarınızın sizi yönlendirmesine izin veriyorsunuz. İş ilişkilerinizde son derece aktif bir yapınız olmasına rağmen, her an fikir değiştirmeniz yüzünden, sürekli sorunlar yaşıyorsunuz. Sevimli ve çekici tavırlarınızla, çevrenizi olumlu etkilediğiniz için, hatalarınız çabuk unutuluyor. Aşık olduğunuz kişi hakkında bu kadar araştırma yapmanız sorun yaratabilir. Biraz rahat olun.